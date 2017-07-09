البيت الأبيض يتعرض للإحراج بسبب خطأين في يوم واحد

أما السبب فيعود إلى تصريح البيت الأبيض عن لقاء يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء برئيس البلاد.
من جهة أخرى تحدث البيت الأبيض عن لقاء ترامب مع الرئيس الصيني، بأنه لقاء مع رئيس الصين، متناسين كلمة الشعبية، الأمر الذي يضع الرئيس الصيني رئيسا على تايوان.
Huge mistake in readout just issued by @WhiteHouse for @POTUS-Xi pre-bilat remarks: "PRESIDENT XI OF THE REPUBLIC OF CHINA" pic.twitter.com/9tDcxFe3bl— Steve Herman (@W7VOA) ٨ يوليو، ٢٠١٧
.@POTUS: Prime Minister @AbeShinzo is very focused on what’s going on regarding #NorthKorea. https://t.co/7yQxcxaoUy— Department of State (@StateDept) ٨ يوليو، ٢٠١٧
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