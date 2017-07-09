البيت الأبيض يتعرض للإحراج بسبب خطأين في يوم واحد

Press Service of the President of the Russian Federation البيت الأبيض يصف مشاركة ترامب في قمة العشرين بـ "المثمرة"

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التي قالت إن هذه الأخطاء قد تتسبب في بعض الأحيان بمشكلات دبلوماسية.

أما السبب فيعود إلى تصريح البيت الأبيض عن لقاء يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء برئيس البلاد.

من جهة أخرى تحدث البيت الأبيض عن لقاء ترامب مع الرئيس الصيني، بأنه لقاء مع رئيس الصين، متناسين كلمة الشعبية، الأمر الذي يضع الرئيس الصيني رئيسا على تايوان.