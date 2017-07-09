تنديداً بسياسات أردوغان... مئات آلاف الأتراك يتظاهرون بإسطنبول تحت شعار "العدالة"

© AP Photo/ Hussein Malla إيقاف 105 شخصا لمنع تظاهرة في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول

أنقرة — سبوتنيك. وقالت مراسلة سبوتنيك إن "مئات الآلاف من الأتراك يتظاهرون في إسطنبول تحت شعار "العدالة" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وفي مقدمتهم النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، الذي صدر بحقه حكماً بالحبس لمدة 25 عاماً بتهمة التجسس، وكذلك لإعادة الموظفين الذين تم عزلهم لعملهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة".

وأدت حملة التطهير والاعتقالات التي لم تشهد تركيا مثيلاً لها منذ عقود إلى طرد أو إيقاف 140 ألف شخص عن العمل واعتقال 50 ألف آخرين بينهم 140 صحفياً وأعضاء في البرلمان التركي.