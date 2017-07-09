متظاهرو اسطنبول يطالبون بحرية من كشف تقديم الاستخبارات التركية الأسلحة للإرهابيين في سوريا

أنقرة — سبوتنيك. وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، قد أطلق مسيرة تحت شعار "العدالة"، احتجاجاً على سجن النائب عن حزبه أنيس بربر أوغلو، إثر صدور قرار بحقه بسجنه لمدة 25 عاما لإدانته بالتجسس.

وحول هذه التهمة بالتجسس يشار إلى أن محكمة تركية في إسطنبول حكمت في الرابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي، على النائب بربر أوغلو بالسجن لمدة 25 عاماً بعدما أدانته بـ "تزويد صحيفة جمهوريت بفيديو عن عمل جهاز الاستخبارات".

حيث نشرت صحيفة "جمهوريت" في حزيران/ يونيو 2015 شريط فيديو يظهر شاحنات قيل أنها تابعة لجهاز الاستخبارات التركية وهي تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى تنظيمات إرهابية في سوريا.

وفي سياق التظاهرات التي غصت بها اسطنبول اليوم، طالب المتظاهرون بالإفراج عن صحافيين وبرلمانيين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالاشتراك في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تموز/ يوليو 2016، وبإعادة آلاف العمال والموظفين الذين طردوا من وظائفهم على خلفية الاتهامات ذاتها.