مسلحان يقتلان امرأة ويصيبان 8 أشخاص بينهم أطفال في حفل منزلي بأمريكا

© Sputnik. Poliakov من هو سفير الدولة العربية الذي اعتذر لنظيره الإسرائيلي على "واتسآب" وحسب "رويترز" ذكرت صحيفة سينسيناتي إنكوايرر أن المسلحين اللذين لم تحدد هويتهما اقتحما منزلا في منطقة كوليرين خارج سينسيناتي مساء أمس السبت بعد فترة وجيزة من إعلان امرأة حامل أنها سترزق قريبا بصبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن الشرطة المحلية إن المرأة أصيبت برصاصة في الفخذ وإنها تتلقى العلاج.

وأضافت الصحيفة أن امرأة أخرى في الحفل قتلت وأصيب ثمانية أشخاص أحدهم بإصابات خطيرة. ولم يتم إعلان أسماء الضحايا.

وقال شهود للشرطة إنهم رأوا مسلحين يركضان للخارج قبل أن يستقلا سيارة بعيدا عن موقع الحادث.

ولم تستجب شرطة كوليرين بعد لطلبات بالحصول على مزيد من المعلومات.