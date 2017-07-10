متحدث قانوني باسم ترامب: الرئيس لم يعلم بلقاء بين نجله ومحامية روسية

© REUTERS/ Carlos Barria صحيفة أمريكية: نجل ترامب التقى محامية روسية وعدته بفضح هيلاري كلينتون

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد أن الاجتماع عقد بعد أن تلقى دونالد ترامب الابن وعودا منها بتقديم معلومات تسيء لسمعة منافسة والده الديمقراطية على الرئاسة هيلاري كلينتون.

وأضافت الصحيفة أن مدير حملة ترامب آنذاك بول مانافورت وصهره جاريد كوشنر حضرا الاجتماع أيضا مع المحامية الروسية ناتاليا فسيلنيتسكايا.