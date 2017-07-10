لهذا السبب ترامب سعيد بالهدنة في سوريا

وكتب ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

يبدو أن وقف إطلاق النار في سوريا أصبح ملحوظا، العديد من الأرواح يمكن إنقاذها. هذا هو نتيجة الاجتماع. جيد!.

Syrian ceasefire seems to be holding. Many lives can be saved. Came out of meeting. Good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

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ولم يوضح ترامب أي اجتماع تحديدا يعني، حيث أعلن عن وقف إطلاق النار في سوريا بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي في قمة العشرين في هامبورغ بألمانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتفاق على وقف إطلاق النار في منطقة درعا والقنيطرة.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يعلق على مسألة بحثه مع بوتين إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني

ووفقا للافروف، فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا بوقف إطلاق النار من كافة الفصائل الموجودة هناك.

يذكر أنه، في 4 مايو/أيار، وقعت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء 4 مناطق لتخفيف التصعيد، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية.