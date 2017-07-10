البنك الدولي يستجيب لإيفانكا ترامب

وقد أطلق البنك الدولي برنامج الإقراض الذي يهدف لدعم صاحبات المشروعات في البلدان النامية، بعد مبادرة من ابنة الرئيس الأمريكي.

© AFP 2017/ Jim Watson 100 مليون دولار من السعودية والإمارات لإيفانكا ترامب

ووفقا لموقع البنك الدولي على الإنترنت، فإنه سيقدم نحو مليار دولار من أجل مشاريع النساء، ويأمل البنك في أن تحصل السيدات على الأدوات اللازمة للنجاح في عالم المال والأسواق.

وقد أعلن خلال قمة العشرين في هامبورغ عن أن أول 325 مليون دولار في هذا المشروع من الدول المانحة وهي: الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول وألمانيا واالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال دونالد ترامب إنه فخور بابنته بعد هذه الخطوة، فيما أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية المشروع.

وستتولى مؤسسة ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، التي ستحصل على هذا الدعم مسؤولية دعم صاحبات المشاريع.

وتهدف المؤسسة إلى دعم النساء في توسيع فرصهن التجارية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأامريكية وإنما في بلدان أخرى أيضا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الصندوق، الذي هو في طور التشكيل الآن، سيعمل على تسهيل وصول المرأة في الشرق الأوسط إلى المساعدة الاقتصادية والأسواق المختلفة.