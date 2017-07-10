حقيقة صورة الرئيس الروسي و"المقعد الخالي" التي اجتاحت الإنترنت

وتظهر الصورة المتداولة الرئيس الروسي جالسا، بينما يلتف حوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو.

أما الصورة الحقيقية فتظهر وزير الخارجية التركي وهو يتحدث إلى ترامب، في حين يراقب أردوغان الحديث وبينهم المقعد الخاص بالمملكة المتحدة وهو خال.

وحصدت الصورة على إعجاب الكثيرين وتعليقات متباينة، فبينما هاجم البعض تزييف الصورة، قال آخرون إنه على الرغم من أنها مزيفة إلا أنها مثيرة ولافتة للنظر.

يذكر أن قمة "العشرين" عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية، يومي السبت والجمعة الماضيين.

وعلى هامش القمة عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصلا خلاله إلى اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، كما ناقشا عددا من القضايا الهامة للدولتين، ومن بينها قضية "التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية".