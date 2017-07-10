"الناتو" يزود السلطات الأوكرانية بمعدات للتصدي للهجمات الإلكترونية

© REUTERS/ CHRISTIAN HARTMANN تقوية المعدات الثقيلة وقوات الانتشار السريع...الناتو يتفق على أهداف جديدة

كييف — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لجنة أوكرانيا-الناتو في كييف "أحد المجالات التي نوليها اهتماما كبيرا في التعاون مع أوكرانيا — هو الأمن السيبراني. نحن الآن في مرحلة منح أوكرانيا، والمؤسسات الحكومية الرئيسية معدات، التي من شأنها أن تقدم لأوكرانيا إمكانية التحقيق من الذي يقف وراء هذه أو غيرها من الهجمات الإلكترونية، لأن الرد عليها في غاية الأهمية".

وأضاف الأمين العام للناتو أن هذا من شأنه أن يعطي أوكرانيا أيضا إمكانية الدفاع عن مؤسسات السلطة من هجمات قراصنة الكمبيوتر.

وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه إزاء تصاعد التهديدات السيبرانية، معلنا أنه يجري العمل على وضع نظام أقوى لحماية شبكات حلف الناتو.

فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الحلف، أكد الأمين العام أن الإصلاحات التي تقوم بها سلطات البلاد يقرب كييف من هذه العملية.

وقال ستولتنبرغ "أرحب بهذه الخطوة، التي قمتم بها، السيد الرئيس بوروشينكو والحكومة الأوكرانية في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لمكافحة الفساد، ونحن نشجعكم على مواصلة العمل في هذا الاتجاه. هذه الإصلاحات هي مفتاح الأمن والازدهار لجميع الأوكرانيين، وتقرب أوكرانيا أكثر من الانضمام إلى الناتو".

هذا وأدرج البرلمان الأوكراني، في كانون الأول/ديسمبر عام 2014، تغييراً في قانونين سمحا بالتخلي عن حالة عدم الانحياز في الدولة، وتتضمن العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد أنه حتى عام 2020، يتوجب تأمين التوافق الكامل للقوات المسلحة مع الناتو، وتم توقيع "خارطة العمل" بين أوكرانيا والناتو للتعاون التقني والدفاعي، خلال زيارة بوروشينكو إلى بروكسل في منتصف كانون الأول/ديسمبر عام 2015.