إردوغان: على العراق أن يتجنب استفتاء الأكراد على الاستقلال

وأعلنت السلطات الكردية في شمال العراق عزمها إجراء استفتاء على الاستقلال، يوم 25 سبتمبر/ أيلول، وقال رئيس حكومة كردستان العراق لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، إنه لا عودة عن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة.

وذكر إردوغان قي مؤتمر نفطي في إسطنبول "تتزايد أهمية وحدة أراضي العراق يوما بعد يوم…يجب أن يمتنعوا عن أي خطوات أحادية مثل استفتاء الاستقلال".