سفن حربية أمريكية تصل إلى ميناء "أوديسا" الأوكراني

ويشير التقرير الذي نشره الموقع المحلي "دومسكايا.نيت"، بأن رسو السفن الأمريكية في ميناء أوديسا حالة نادرة إلى حد ما، آخر مرة حدث ذلك في عام 2011.

وفي وقت سابق، وصلت إلى أوديسا ثلاث سفن تركية وغواصة، وهبطت في مطار أوديسا طائرتان حربيتان تابعتان لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وستجرى المناورات البحرية "سي بريز-2017"، في مياه البحر الأسود للفترة من 10 يوليو/ تموز ولغاية 22 يوليو/ تموز.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا، ستشترك كل من بلجيكا، بلغاريا، بريطانيا ، اليونان، جورجيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، ليتوانيا ،مولدوفا ،النرويج، بولندا، البرتغال، تركيا والسويد.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية باشتراك أكثر من 30 سفينة وقارب و29 طائرة وأكثر من ثلاثة آلاف مشترك.

وسيبقى الأسطول الحربي الروسي في شبه جزيرة القرم في موقعه لمراقبة المناورات البحرية "سي بريز-2017" عن طريق عمليات الاستطلاع الجوي والسفن المرافقة، والعمل من المحطات الأرضية.