تيلرسون يأمل في "إصلاح" العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وتركيا

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مع أفراد بعثة الولايات المتحدة في اسطنبول وأسرهم، قال تيلرسون إنه يود أن يرى تعزيزا للشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا من أجل إحلال السلام في شمال سوريا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik. Sergei Guneev تيلرسون يقوم بجولة خليجية لإجراء محادثات بشأن أزمة قطر

وتسعى تركيا إلى احتواء وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وكان إردوغان قد قال إن القوات التركية مستعدة لتنفيذ عمليات برية ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة في حربهم ضد تنظيم "داعش" بمدينة الرقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تيلرسون سيبدأ زيارة مدتها أربعة أيام للكويت وقطر والسعودية في وقت لاحق من اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع قادة الخليج العربي.

ويبدو أن رحلة تيلرسون تهدف إلى تحقيق انفراجة لحل الأزمة الناجمة عن العقوبات التي تفرضها السعودية وحلفاؤها على قطر.