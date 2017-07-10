بوتين يهتم بالدراجات النارية

© Sputnik. Aleksei Druzhynin قمة العشرين تكشف مواهب بوتين الخفية

وقد ذكر في وقت سابق أنه عندما حضر الرئيس الروسي، معرض "إينوبروم — 2017"، زار موقف الدراجات النارية من نوع ميتسوبيشي، حيث قيل له إنه "عندما تركب دراجة جديدة تستخدم خبرة سنوات عديدة من تصميم الطائرات"، مما يسمح برفع سرعة انطلاق الدراجة النارية.

وقال الرئيس الروسي:

لدي دراجة نارية ولكن ليس من نفس النوع، وأحاول تجنب قيادتها.

وأوضح بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين، أنه من الواجب عدم الخلط بين شركات التصنيع في وسائل الإعلام.