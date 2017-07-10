أردوغان يرحب بالاتفاق الروسي الأمريكي حول جنوب سوريا

© REUTERS/ Brendan McDermid أردوغان الى قطر ودول خليجية أخرى

اسطنبول- سبوتنيك. وذكر أردوغان، أمام الدورة الـ 22 لـ "المؤتمر العالمي للبترول" في إسطنبول اليوم الاثنين، "ينبغي تسوية الأوضاع الميدانية أولًا من أجل إجراء مفاوضات الحل السياسي في سوريا".

كان اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا قد دخل ظهر أمس الأحد، حيز التنفيذ، في مناطق جنوب غرب سوريا، تشمل: درعا، والقنيطرة، وغيرها. وبخصوص استعادة القوات العراقية مدينة الموصل العراقية، قال أردوغان: "خبر الانتصار على داعش في الموصل يبعث على السعادة، لكن المدينة باتت مدمرة".

كما لفت أردوغان إلى أن أمن مصادر الطاقة مرتبط بالقضاء على المنظمات الإرهابية.

وأضاف: "لا يتمنى أحد أن تلزم تركيا الصمت إزاء ما يجري من حولها، وألا ترد على الهجمات التي تستهدفها"، مشددا على أن تركيا مصممة على فعل ما يلزم لضمان أمنها في الداخل والخارج، ولن تستأذن أحداً في ذلك.

وحول سياسات الطاقة قال، اردوغان قال أردوغان إن خبراء الطاقة باتوا يُطلقون على تركيا، التي تُعد ملتقى للحضارات، "طريق الحرير" في مجال الطاقة.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاد مستعدة لدراسة مشاريع جديدة بخصوص الغاز، وعلى رأسها مشاريع في شرقي البحر المتوسط والعراق، مطالبا بإعادة النظر في سياسات الطاقة "بعد مشروع الغاز الصخري، الذي أطلقته أميركا وبروز الغاز المسال"، ولافتا في هذا الصدد إلى أن تركيا "سرعت الخطى في مجال الطاقة النووية وبدأت العمل لبناء المحطة النووية الثالثة".

وتابع قائلاً "سنحصل على 6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان بعد انتهاء مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول". وأردف أردوغان: "نحتل المرتبة الأولى في زيادة الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية بعد الصين في العالم".

وانطلقت في مدينة إسطنبول التركية، أمس الأحد، فعاليات الدورة الـ22 لـ "المؤتمر العالمي للبترول"، وتتواصل حتى الخميس المقبل.