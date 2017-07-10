رئيس قبرص يطالب بجدول زمني واضح لانسحاب القوات التركية

وقال في مؤتمر صحفي "ما أرغب في توضيحه بجلاء… أن الجانب القبرصي اليوناني مستعد للتفاوض على حل في إطار المعايير التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة".

وتعثرت محادثات السلام التي تجرى بوساطة الأمم المتحدة بين الطرفين المتناحرين (اليونان وتركيا) مع تبادل الاتهامات الأسبوع الماضي بعد فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق في الصراع الممتد منذ عقود والذي يشكل مصدر خلاف بين اليونان وتركيا.

وقال أناستاسيادس الذي يمثل القبارصة اليونانيين في محادثات السلام إنهم يريدون أن تتخلى تركيا عن الحق في التدخل ويريدون جدولا زمنيا واضحا لانسحاب الجيش التركي.

والجزيرة مقسمة منذ الغزو التركي في 1974 ردا على انقلاب عسكري قصير بإيعاز يوناني.