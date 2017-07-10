أمريكا تسعى لتصويت قريب بمجلس الأمن على عقوبات على بيونغ يانغ

© AFP 2017/ Ciara Wymbs/ US Air Force استعراض "نادر" للقوة من أمريكا ضد بيونغ يانغ

وأبلغت هيلي دبلوماسيين في الأمم المتحدة في الأيام الماضية بجدول زمني طموح لرد من الأمم المتحدة على تجربة إطلاق الصاروخ التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، وهو صاروخ يعتقد خبراء أن مداه يمكن أن يصل إلى آلاسكا وأجزاء من ساحل الولايات المتحدة الغربي. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ورفضت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التعليق على الإطار الزمني لإجراء تصويت في المجلس. وعبر دبلوماسيون في مجلس الأمن عن تشككهم في إمكانية طرح مسودة قرار للتصويت السريع.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة سلمت الصين مسودة قرار لفرض عقوبات أشد على بيونغ يانغ بعد أن اجتمع مجلس الأمن يوم الأربعاء لمناقشة تجربة إطلاق الصاروخ العابر للقارات.

وقال ليو جيه يي سفير الصين لدى الأمم المتحدة لرويترز، اليوم الإثنين، إن من المهم ضمان أن يفضي أي إجراء من جانب مجلس الأمن إلى تحقيق هدف السلام والاستقرار ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف "يجب حقا أن نفكر بروية عن أفضل نهج في مجلس الأمن لأن استصدار قرار بفرض عقوبات في حد ذاته ليس هدفا".

© AP Photo/ Ford Williams/U.S. Navy أمريكا وكوريا الجنوبية يجريان مناورات صاروخية ردا على بيونغ يانغ

ولدى سؤاله عن إمكانية اتخاذ مجلس الأمن إجراء ما خلال أسابيع قال إن الأمر يعتمد على رؤية الدول الأعضاء، "لسبيل المضي قدما فيما يخص الإجراء الذي يتخذه المجلس وفي كيفية وضعه في السياق الأشمل… لتحسين الموقف ومنع إجراء المزيد من الاختبارات وضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن".

وفي العادة تتفاوض الولايات المتحدة مع الصين على أي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية قبل مشاركة أعضاء آخرين بالمجلس. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستطلع رسميا كلا من بريطانيا وفرنسا بينما من المرجح أن تتشاور الصين مع روسيا.

وخلال اجتماع مجلس الأمن، يوم الأربعاء، قالت هيلي إن بعض الخيارات المطروحة لتشديد عقوبات الأمم المتحدة تشمل تقييد إمدادات النفط لجيش كوريا الشمالية ولبرامج أسلحتها وزيادة القيود الجوية والبحرية وفرض عقوبات تستهدف مسؤولين كبارا.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن طرحت مثل هذه الخيارات على بكين قبل شهرين لكن الصين لم تشارك في نقاشها وإنما وافقت فقط في يونيو حزيران على إضافة أفراد وكيانات لقائمة لمن تشملهم العقوبات المفروضة بالفعل.