أمريكا تسعى لتصويت قريب بمجلس الأمن على عقوبات على بيونغ يانغ

ورفضت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التعليق على الإطار الزمني لإجراء تصويت في المجلس. وعبر دبلوماسيون في مجلس الأمن عن تشككهم في إمكانية طرح مسودة قرار للتصويت السريع.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة سلمت الصين مسودة قرار لفرض عقوبات أشد على بيونغ يانغ بعد أن اجتمع مجلس الأمن يوم الأربعاء لمناقشة تجربة إطلاق الصاروخ العابر للقارات.
وقال ليو جيه يي سفير الصين لدى الأمم المتحدة لرويترز، اليوم الإثنين، إن من المهم ضمان أن يفضي أي إجراء من جانب مجلس الأمن إلى تحقيق هدف السلام والاستقرار ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف "يجب حقا أن نفكر بروية عن أفضل نهج في مجلس الأمن لأن استصدار قرار بفرض عقوبات في حد ذاته ليس هدفا".
وفي العادة تتفاوض الولايات المتحدة مع الصين على أي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية قبل مشاركة أعضاء آخرين بالمجلس. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستطلع رسميا كلا من بريطانيا وفرنسا بينما من المرجح أن تتشاور الصين مع روسيا.
وخلال اجتماع مجلس الأمن، يوم الأربعاء، قالت هيلي إن بعض الخيارات المطروحة لتشديد عقوبات الأمم المتحدة تشمل تقييد إمدادات النفط لجيش كوريا الشمالية ولبرامج أسلحتها وزيادة القيود الجوية والبحرية وفرض عقوبات تستهدف مسؤولين كبارا.
وقال دبلوماسيون إن واشنطن طرحت مثل هذه الخيارات على بكين قبل شهرين لكن الصين لم تشارك في نقاشها وإنما وافقت فقط في يونيو حزيران على إضافة أفراد وكيانات لقائمة لمن تشملهم العقوبات المفروضة بالفعل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)