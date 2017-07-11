صفقة عسكرية ضخمة بين أمريكا وبريطانيا

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية نشرته وكالة رويترز، فالصفقة تشمل تزويد لندن بمجموعة 2747 عربة تكتيكية خفيفة مشتركة (جيه.إل.تي.في) وملحقاتها، مقابل 1.035 مليار دولار.





ووفقا للبيان فإن هذه الصفقة تهدف إلى دعم السياسات الخارجية للولايات المتحدة وسياساتها بخصوص الأمن القومي الأمريكي.





وبعد موافقة الخارجية الأمريكية على الصفقة أحيلت الصفقة إلى الكونجرس، حيث يتعين لبيع أسلحة أمريكية إلى الخارج، موافقة وزارة الخارجية أولا، قبل إحالتها إلى الكونجرس الذي يحق له تعطيلها في غضون 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها.





وقال البيان أن الصفقة لن تغير من التوازن العسكري في المنطقة وتأتي عبر المساعدة في تطوير أمن أحدى الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو).