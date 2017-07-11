مصرع 16 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بالولايات المتحدة

قناة "أن بي سي" التلفزيونية الأميركية بأن 16 شخصا لقوا مصرعهم في تحطم طائرة "كي سي 130".

#BREAKINGNEWS: 12 bodies found in Marine Corps plane that crashed in rural Mississippi, officials sayhttps://t.co/eyUOD6v2zH pic.twitter.com/YiN3X2rw2M — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 11, 2017

​وأكدت المتحدثة باسم سلاح البحرية سارة بيرنزوفقا لموقع "abc news" أن "طائرة من طراز كيه سي — 130 تعرضت لحادث مساء يوم 10 يوليو". "سيتم تمرير مزيد من المعلومات كما هو متاح".

وحسب المعلومات المتوفرة، أقلعت الطائرة من مدينة ممفيس بولاية تينيسي، وتحطمت بالقرب من طريق للسيارات شمالي مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي.

JUST IN: Authorities in Mississippi confirm there are fatalities after Marine Corps plane crashes in LeFlore County. https://t.co/FweKGBt4T1 pic.twitter.com/cKiixuGAEh — ABC News (@ABC) July 11, 2017

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