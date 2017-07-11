حقيقة إعصار "تسونامي" الذي سيضرب اليابان

© Photo/ youtube//Jan Koning بالفيديو...موجة تسونامي تضرب السواحل الهولندية وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أن هذه التخوفات لا صحة لها حيث لم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.





وأشارت الهيئة على أن مركز الزلزال كان في البحر قبالة مدينة كاجوشيما مباشرة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.





وتعد اليابان واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم وتشهد نحو 20 % من الزلازل التي تقع في العالم بقوة ست درجات أو أكثر.