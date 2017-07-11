نجل ترامب ينشر فيديو لأبيه وهو يدمر طائرة الـ"سي إن إن"

وقد تم إنتاج الفيديو للقطات من فيلم "توب غان" من عام 1986. ويظهر الفيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود طائرة مقاتلة ويتبع طائرة لـ"CNN". وعندما يقوم بالضغط على الزر الأحمر ينطلق الصاروخ الموجه ويدمر الطائرة التي تحمل شعار القناة.

One of he best I've seen. 😂😂😂 #Repost @oldrowofficial ・・・ Hey @cnn we heard you like memes 😎👌🏻🐜🌶🔥 s p i c y b o i Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Июл 8 2017 в 10:24 PDT

وأشار ابن الرئيس الأمريكي إلى أن هذا الفيديو من أفضل الفيديوهات التي شاهدها على الإطلاق.

ولكن كان هناك رأي مخالف لبعض رواد التواصل الاجتماعي، فمنهم من اتهمه بتعزيز العنف وضعف الذكاء. بينما هناك فريق آخر من المستخدمين من وقف إلى جانبه واصفين المعارضين بـ"الليبراليين المتخلفين".

وفي وقت سابق، نشر ترامب مقطع فيديو ساخر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيه ترامب وهو يوجه لكمة قوية لأحد المصارعين خارج حلبة المصارعة، وبدلاً من رأس المصارع وضع ترامي الشعار الخاص بقناة "سي إن إن".