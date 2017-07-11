السلطات التركية تصادر خمسة آلاف جواز سفر في مطار أتاتورك

وقد كشفت مصادر أمنية أن السلطات التركية ألقت القبض على 132 شخصا خلال عام واحد، أثناء محاولة خروجهم من مطار أتاتورك في إسطنبول، بينما تم مصادرة أربعة آلاف و806 جواز سفر. بحسب ما نقلته صحيفة "الزمان التركية".

© AP Photo/ Selahattin Sevi, File دبلوماسيون أتراك و أمريكيون يبحثون مسألة تسليم غولن

وفي هذا السياق بدأت السلطات التركية تطبيق نظام جديد يحتاج إلى وثائق ومستندات إضافية للسفر إلى دولتي جورجيا والجمهورية التركية في شمال قبرص بدلًا من السفر إليها ببطاقات الهوية فقط وذلك من أجل القبض على المطلوبين لدى السلطات.

يذكر أن تركيا شهدت، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسلمه، من أجل المثول أمام العدالة.