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13:50 11 يوليو/ تموز 2017
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    السويد

    تلك هي الدول الأفضل والأسوأ للهجرة في العالم لعام 2017

    © AP Photo/
    العالم
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    كشفت وسائل إعلام عالمية ما وصفته بقائمة أفضل وأسوأ دول، التي يمكن الهجرة إليها حول العالم لعام 2017.

    سيدني، أستراليا
    © Fotolia/ Paul Liu
    أستراليا تنشر قائمة بالوظائف المطلوبة للهجرة إليها عامي 2017 ــ 2018
    ونشرت شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية التقرير، الذي وضع السويد في المرتبة الأولى لأفضل دولة يمكن الهجرة إليها في العالم.

    وحصلت الدولة الاسكندنافية على المرتبة الأولى، بسبب كونها دول تتمتع بـ"الرفاهية الاجتماعية القوية، التي يعتبرها المهاجرون ملاذا آمنا لهم منذ عشرات السنين"، وهو ما جعلها تحصل على لقب "أكثر البلدان الصديقة للاجئين في أوروبا".

    واحتلت كندا المركز الثاني في القائمة، وتلتها سويسرا، وأستراليا وألمانيا، فيما تراجعت الولايات المتحدة للمركز السابع.

    واستندت قائمة 2017 لمسح شمل أكثر من 21 ألف شخص من جميع أنحاء العالم حول تصوراتهم من 80 بلدا مختلفا، فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وآفاق العمل والمساواة في الدخل وظروف المعيشة في الدول المستهدفة.

    وظهرت دولة عربية في قائمة الدول الأسوأ للهجرة، وهي تونس، التي احتلت المركز الـ78 من بين 80 دولة شملتهم الدراسة.

    الأفضل:

    1- السويد

    2- كندا

    3- سويسرا

    4- أستراليا

    5- ألمانيا

    6- النرويج

    7- الولايات المتحدة

    8- هولندا

    9- فنلندا

    10- الدنمارك

    الأسوأ:

    70- جمهورية الدومنيكان

    71- سيريلانكا

    72- الهند

    73- بيرو

    74- نيمار

    75- باكستان

    76- غانا

    77- تنزانيا

    78- تونس

    79- غواتيمالا

    80- كينيا

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