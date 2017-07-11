تلك هي الدول الأفضل والأسوأ للهجرة في العالم لعام 2017

© Fotolia/ Paul Liu أستراليا تنشر قائمة بالوظائف المطلوبة للهجرة إليها عامي 2017 ــ 2018

ونشرت شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية التقرير، الذي وضع السويد في المرتبة الأولى لأفضل دولة يمكن الهجرة إليها في العالم.

وحصلت الدولة الاسكندنافية على المرتبة الأولى، بسبب كونها دول تتمتع بـ"الرفاهية الاجتماعية القوية، التي يعتبرها المهاجرون ملاذا آمنا لهم منذ عشرات السنين"، وهو ما جعلها تحصل على لقب "أكثر البلدان الصديقة للاجئين في أوروبا".

واحتلت كندا المركز الثاني في القائمة، وتلتها سويسرا، وأستراليا وألمانيا، فيما تراجعت الولايات المتحدة للمركز السابع.

واستندت قائمة 2017 لمسح شمل أكثر من 21 ألف شخص من جميع أنحاء العالم حول تصوراتهم من 80 بلدا مختلفا، فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وآفاق العمل والمساواة في الدخل وظروف المعيشة في الدول المستهدفة.

وظهرت دولة عربية في قائمة الدول الأسوأ للهجرة، وهي تونس، التي احتلت المركز الـ78 من بين 80 دولة شملتهم الدراسة.

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الأفضل:

1- السويد

2- كندا

3- سويسرا

4- أستراليا

5- ألمانيا

6- النرويج

7- الولايات المتحدة

8- هولندا

9- فنلندا

10- الدنمارك

Sweden Ranked Best Country to Be an Immigrant | Best Countries | US News https://t.co/GHeqYpsNDZ — marilee r torres (@hyperchatchica) July 11, 2017

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الأسوأ:

70- جمهورية الدومنيكان

71- سيريلانكا

72- الهند

73- بيرو

74- نيمار

75- باكستان

76- غانا

77- تنزانيا

78- تونس

79- غواتيمالا

80- كينيا