ألمانيا تطلب مساعدة أوروبا للقبض على مثيري الشغب خلال قمة العشرين

وأكد ماس، أن التعاون في هذا المجال يجري للمصلحة العامة في حال قدوم "سياح أوروبيين متمردين" إلى المؤتمر القادم في دول أخرى أو بمدينة أخرى".
وتزامنت مع قمة مجموعة العشرين التي عقدت في هامبورغ يومي 7 و8 تموز/يوليو، تظاهرات احتجاجية تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة. وأصيب أكثر من 200 من رجال شرطة هامبورغ.
واعتقل حالياً في هامبورغ 51 شخصاً مشتبه بقيامهم بأعمال الشغب بينهم مواطنون ألمان، بالإضافة إلى بعض القادمين من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وروسيا ونيوزيلندا وسويسرا والنمسا، وشكلت الشرطة في هامبورغ لجنة للبحث عن باقي المطلوبين.
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