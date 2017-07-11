ألمانيا تطلب مساعدة أوروبا للقبض على مثيري الشغب خلال قمة العشرين

© Sputnik. Aleks Pantsikoff بالصور...متظاهرون في هامبورغ يحملون لوحات معادية لاجتماع قمة العشرين

برلين- سبوتنيك. ونشرت مجموعة "فانك كو" نقلاً عن رسالة وزير العدل الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، الموجهة إلى نظرائه الأوروبيين أنه في الوقت الحالي يجري تقييم الصور وشريط الفيديو، التي أخذت خلال الاشتباكات مع الشرطة في هامبورغ، معربا عن أمله بأولوية دراسة طلب ومذكرات التوقيف من الجانب الألماني.

وأكد ماس، أن التعاون في هذا المجال يجري للمصلحة العامة في حال قدوم "سياح أوروبيين متمردين" إلى المؤتمر القادم في دول أخرى أو بمدينة أخرى".

وتزامنت مع قمة مجموعة العشرين التي عقدت في هامبورغ يومي 7 و8 تموز/يوليو، تظاهرات احتجاجية تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة. وأصيب أكثر من 200 من رجال شرطة هامبورغ.

واعتقل حالياً في هامبورغ 51 شخصاً مشتبه بقيامهم بأعمال الشغب بينهم مواطنون ألمان، بالإضافة إلى بعض القادمين من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وروسيا ونيوزيلندا وسويسرا والنمسا، وشكلت الشرطة في هامبورغ لجنة للبحث عن باقي المطلوبين.