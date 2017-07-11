تيلرسون: قطر كانت واضحة ومنطقية في مواقفها

وأضاف "أعتقد أن قطر كانت واضحة في مواقفها وأعتقد أنها (المواقف) كانت منطقية جدا".

© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta تيلرسون يأمل في "إصلاح" العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وتركيا

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الامريكية، هيذر ناورت، في وقت سابق، أن وزير الخارجية يخطط لزيارة قطر يوم الثلاثاء 11 تموز/يوليو والسعودية الأربعاء 12 تموز/يوليو، لعقد لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.

وزار وزير الخارجية الامريكي، يوم الاثنين 10 تموز/يوليو، الكويت في مستهل جولته الخليجية، حيث بحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وشارك في اجتماع ثلاثي مع الوزير ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل، صدر عنه بيان دعا أطراف الأزمة الخليجية للحوار.

ويبدو أن رحلة تيلرسون تهدف إلى تحقيق انفراجة لحل الأزمة الناجمة عن العقوبات التي تفرضها السعودية وحلفاؤها على قطر.