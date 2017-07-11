مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق الشراكة مع أوكرانيا

© Sputnik. Alexey Vitvitsky تركيا ترفض دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق محادثات انضمامها إلى الاتحاد

بروكسل- سبوتنيك. وجاء في بيان صدر، اليوم، عن مجلس الاتحاد الأوروبي "قرر المجلس في 11 تموز/يوليو إبرام اتفاق الشراكة مع أوكرانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، هذه هي المرحلة الأخيرة من عملية التصديق على الوثيقة. وهذا يفتح الطريق أمام التنفيذ الكامل للاتفاق ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر 2017".

وقال مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك": الاتفاق ممكن أن ينفذ (بشكل كامل).

وأشار المصدر إلى أن قرار مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي اتخذ من دون مناقشة ويعتبر في مرحلته النهائية وفقاً للوثيقة.

وكانت أوكرانيا وقعت، في حزيران/يونيو من عام 2014، اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ينص على تطلع أوكرانيا لأن تصبح عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وكانت برلمانات كل الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، قد صادقت على اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا، الموقعة في حزيران /يونيو عام 2014. إلا أن هولندا قررت بعد ذلك إجراء استفتاء عام في البلاد حول ضرورة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي كانت نتائجه سلبية بالنسبة إلى كييف.

ووافق البرلمان الهولندي، في 30 أيار /مايو الماضي، وفقاً لنتائج التصويت في مجلس الشيوخ على اتفاق الشراكة، وصوت البرلمان لصالح مصادقة اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة مع أوكرانيا، ويكون البرلمان الهولندي بذلك، آخر برلمان أوروبي يصادق الاتفاقية.