كازاخستان ترحب بالاتفاق الروسي الأمريكي بشأن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

© AFP 2017/ STANISLAV FILIPPOV نائب سوري: هناك رابط بين التفجيرات في سوريا ومحاولات إفشال "أستانا"

ألماتا — سبوتنيك. وقالت الخارجية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "سريان هدنة منذ 9 تموز/يوليو 2017، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء هو خطوة عملية أخرى نحو وقف شامل للأعمال العدائية في جميع أنحاء أراضي سوريا".

وتدعو أستانا جميع القوى الداعية لتسوية مبكرة للنزاع السوري، بما في ذلك الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، إلى الامتثال الكامل لوقف الأعمال العدائية.

وجاء في بيان الخارجية الكازاخستانية "نأمل في مواصلة تطوير التفاعل البناء بين روسيا والولايات المتحدة والجهات الأخرى المعنية، من أجل استعادة السلام والاستقرار في سوريا".

كما أعربت الخارجية في البيان عن دعمها الكامل لمحادثات جنيف للسلام في سوريا، تحت رعاية الأمم المتحدة على أمل التوصل إلى حلول ملموسة في العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية.

واختتمت الخارجية الكازاخستانية بيانها "جمهورية كازاخستان مستعدة لمواصلة توفير الظروف لاستمرار محادثات السلام في أستانا، في إطار عملية تعزيز وقف الأعمال العدائية في سوريا".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا قد دخل حيز التنفيذ، منتصف يوم الأحد الماضي، في مناطق جنوب غرب سوريا، تشمل: درعا، القنيطرة، والسويداء، وذلك بعد أن أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة الدول العشرين في 7 تموز/ يوليو، استعدادهما لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية إقامة مناطق لتخفيف التصعيد، في محاولة لوقف عمليات القتال الدائرة منذ 6 سنوات في سوريا.