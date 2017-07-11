بوروشينكو يتعهد بإصلاحات جديدة بعد بدء سريان اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

© AFP 2017/ Tobias SCHWARZ مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق الشراكة مع أوكرانيا

كييف — سبوتنيك. وكتب بوروشينكو، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مجلس الاتحاد الأوروبي استكمل عملية تصديق اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ابتداء من تاريخ 1 أيلول /سبتمبر عام 2017، تبدأ مرحلة جديدة من مسيرتنا إلى الاتحاد الأوروبي، هذه مرحلة الإصلاحات العميقة والشاملة، التي تتطلب بذل أقصى الجهود واتحاد جميع فروع السلطات الأوكرانية، ورجال الأعمال والمجتمع المدني من أجل بناء مستقبل أوروبي أفضل للشعب الأوكراني".

وأكد بوروشينكو أن الاتحاد الأوروبي سيساعد كييف بتنفيذ الإصلاح في البلاد ويخطط الأطراف لتنسيق الأعمال نحو هذا التوجه خلال قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في كييف بين 12-13 تموز/يوليو.

وأضاف بوروشينكو "غداً مع زعماء الاتحاد الأوروبي سننسق في كييف خلال القمة، كيفية ضمان الفعالية القصوى والتوصل السريع للأهداف الموجودة في الاتفاقية والانتقال إلى مرحلة جديدة من شراكتنا".

وكانت برلمانات الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، قد صادقت على اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا، الموقعة في حزيران /يونيو عام 2014. إلا أن هولندا قررت بعد ذلك إجراء استفتاء عام في البلاد حول ضرورة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي كانت نتائجه سلبية بالنسبة إلى كييف.

ووافق البرلمان الهولندي في 30 أيار /مايو الماضي، وفقاً لنتائج التصويت في مجلس الشيوخ على اتفاق الشراكة، وصوت البرلمان لصالح مصادقة اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة مع أوكرانيا، ويكون البرلمان الهولندي بذلك، آخر برلمان أوروبي يصدق الاتفاقية.