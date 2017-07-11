الجيش الألماني يستأنف تشغيل طائرة تزود بالوقود بعد نقلها من تركيا إلى الأردن

وتأتي هذه العمليات في إطار دعم ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش".

وبدأت ألمانيا في سحب قواتها من القاعدة التركية يوم الأحد بعد خلاف طويل بشأن قرار أنقرة منع نواب برلمان ألمان من زيارة الجنود المتمركزين هناك.

وتركيا على خلاف مع ألمانيا بشأن عدد من القضايا التي تتراوح من انتقاد حملة أمنية تنفذها أنقرة منذ انقلاب فاشل قبل عام إلى حملات دعاية سياسية تركية في ألمانيا.

وأصرت ألمانيا على حق المشرعين في زيارة الجنود إذ أن البرلمان، وليس الحكومة، هو الذي يشرف على القوات المسلحة.

وقال المتحدث لوكالة "رويترز" بعد أن أطلع المسؤولون أعضاء البرلمان على التطورات "نفذت الطائرة مهمتها الأولى من الأردن".

وقال مسؤولون إن ست مقاتلات تورنيدو ألمانية تقوم بطلعات استطلاعية في إطار محاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا ستواصل العمل من القاعدة الجوية التركية حتى نهاية يوليو/ تموز.

وتعتزم ألمانيا إعادة تلك الطائرات إلى ألمانيا بعد ذلك للصيانة وعمليات أخرى لحين استكمال التحضير لعملياتها في قاعدتها الجديدة بالأردن.