فرنسا وألمانيا تؤكدان أن تحرير الموصل بمثابة أمل جديد لعراق موحد وديمقراطي

باريس — سبوتنيك. وهنأت وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية، في بيان مشترك صادر عن خارجيتهما ،مساء اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والسلطات والجيش العراقي الذي قاتل "داعش". كما وجهت تهنئة للأمم المتحدة على عملها في مساعدة المحتاجين في ظل الكارثة الإنسانية.

Press Service of the President of the Russian Federation ترامب يهنئ العراق على هزيمة "داعش" في الموصل

وجاء في البيان أنّ "التحديات التي يواجهها العراق اليوم كبيرة جداً"، وشددتا على ضرورة أن يتابع المجتمع الدولي عمله في مساعدة الشعب العراقي والسلطات من أجل تأمين استقرار البلاد، وعبرتا عن استعدادهما الكامل لمتابعة مد يد العون للعراقيين لمواجهة كافة التحديات.

وختاماً دعا البيان السلطات العراقية إلى التحرك بأسرع وقت لتأمين استقرار البلاد وسلامتها والعمل على المصالحة الوطنية والحكم بشكل فعال ضمن قواعد الدستور الفيديرالي لكي يكون النصر عندها نصراً دائما وشاملاً

كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قد أعلن ،مساء أمس الاثنين 10 تموز/يوليو النصر على تنظيم "داعش" وتحرير مدينة الموصل بالكامل بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر، منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.