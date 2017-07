فرنسا وألمانيا تؤكدان أن تحرير الموصل بمثابة أمل جديد لعراق موحد وديمقراطي

باريس — سبوتنيك. وهنأت وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية، في بيان مشترك صادر عن خارجيتهما ،مساء اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والسلطات والجيش العراقي الذي قاتل "داعش". كما وجهت تهنئة للأمم المتحدة على عملها في مساعدة المحتاجين في ظل الكارثة الإنسانية.

Press Service of the President of the Russian Federation