مقتل المستشار العسكري الروسي في سوريا خلال قصف المسلحين في حماه

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "أسفر الهجوم المفاجئ بقذائف الهاون من قبل المسلحين على منطقة تمركز قوات الحكومة السورية في محافظة حماة، عن مقتل المستشار العسكري الروسي النقيب نيكولاي أفاناسوف".

وأضافت الوزارة: "رشح النقيب نيكولاي أفاناسوف، من قبل القيادة لجائزة الدولة بعد وفاته".

© Sputnik. nezar mihoub بالفيديو...الجيش السوري يقترب من بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن أفاناسوف، كان في سوريا ضمن تشكيل جهاز المستشارين العسكريين الروس ونفذ مهام تدريب موظفي أقسام القوات البرية السورية.

يذكر، أن روسيا بدأت منذ يوم 30 أيلول/سبتمبر عام 2015، وبطلب من الرئيس السوري بشار الأسد، عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. وتشارك في العملية بشكل أساسي القوات الجوية الفضائية الروسية. كما شارك فيها الطراد الحامل للطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"، وتم توجيه ضربات إلى مواقع الإرهابيين بصواريخ "كاليبر".

يذكر أن نزاعا مسلحا تعاني منه في سوريا منذ آذار/مارس عام 2011. ووفقا للإحصاءات الخاصة بالأمم المتحدة فإن عدد الضحايا قد فاق الـ 300 ألف شخص. وتقوم القوات الحكومية خلال هذا النزاع، بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، يعتبر مسلحو تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين [المحظورين في روسيا وغيرها من الدول] أكثرهم نشاطا وتطرفاً.