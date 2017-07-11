الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق

القاهرة — سبوتنيك. وهنأ الشيخ الصباح، بهذه المناسبة، العبادي، على الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي ودحره من مدينة الموصل العراقية، وأعرب عن تطلعه، بأن يحقق هذا الانتصار دعماً للعراق، ويسهم في توحيد صفوفه وتظافر جهود الأمن والاستقرار، وإعمار ما تعرض له العراق من دمار.

من ناحيته، شكر العبادي الشيخ الصباح، على تهنئته واستعداده لاستضافة المؤتمر المذكور، متمنياً للكويت وشعبها كل الرقي والاستقرار.