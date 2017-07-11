ترامب يهنئ العبادي على تحرير الموصل من "داعش"

Press Service of the President of the Russian Federation ترامب يهنئ العراق على هزيمة "داعش" في الموصل

واعتبر ترامب أن النصر في الموصل "علامة فارقة" في المعركة ضد التنظيم، حيث أشاد ببطولة الجنود العراقيين والأمريكيين في المعارك، مجددا التزام بلاده بإحراز الهزيمة الكاملة ضد التنظيم، بحسب "روسيا اليوم".

كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن أمس الاثنين، 10 يوليو/تموز، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

وقال العبادي، في كلمة له عبر التليفزيون العراقي، إن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز.

وأضاف العبادي، في البيان، الذي بث مقتطف منه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعته مراسلتنا في العراق، "أن الأبطال والشهداء والجرحى سيكونون في قلوبنا وعقولنا ولن ننسى هذا الدَين أبدا، وتحية لعوائلهم أبدا، ولا ننسى أن نهنئ المرجعية والسيد السيستاني والفتوى، والأبطال من كل صنوف القوات المنتصرة".