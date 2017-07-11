بالفيديو...سلاح البحرية الإسرائيلي يتدرب على تحرير رهائن في عرض البحر

القدس — سبوتنيك. وقد قام سلاح البحرية أثناء التدريب على سيناريو اختطاف قطعة بحرية من قِبل تنظيم إرهابي، وتمكنت القوات المشاركة من تحريرها من خلال إعادة السيطرة عليها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي لـ "سبوتنيك"، إن المناورات جرت قبالة سواحل مدينة حيفا على البحر المتوسط، بمشاركة وحدة الكوماندوز البحري.

وشاركت قوات البحرية "هاشايطيت 13"، التي تُعد من وحدات النخبة في الجيش الاسرائيلي، إلى جانب زوارق وطرادات تابعة للبحرية الاسرائيلية. حيث اشتملت المناورات على إنزال قوة عسكرية من الجو على متن السفينة المختطقة وتحرير رهائن من على متنها.

وقال العميد في البحرية الاسرائيلية ديدو "طريقة عمل ذراع البحرية يتطلب تدريب القوات على سيناريوهات متنوعة ومعقدة. يأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات السنوية ويأتي في ضوء تعدد التنظيمات الإرهابية في المحيط".