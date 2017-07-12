نجل الرئيس الأمريكي يصف لقائه بالمحامية الروسية بـ"الفارغ"

واشنطن — سبوتنيك. وقال الابن الأكبر لدونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "لو نظرت إلى الوراء لتصرفت بطريقة أخرى"، مشيرا أنه اهدر 20 دقيقة على اجتماع "فارغ".

© REUTERS/ Stephanie Keith ابن ترامب يكشف عن سبب لقائه بمحامية روسية

والتقى الابن البكر لترامب بناتاليا فيسلنتسكايا في برج ترامب في 9 حزيران/يونيو 2016 برفقة صهر الرئيس جاريد كوشنر ومدير حملة ترامب بول مانافورت، بعد إبلاغه بأنها يمكن أن تسلمه معلومات من الحكومة الروسية تستهدف المس بالمرشحة الديموقراطية كلينتون.

وأقر ترامب الابن، بأنه كان مهتما بالحصول على معلومات تلحق ضررا بكلينتون معتبراً أن أي شخص كان سيفعل الشيء نفسه، إلا أن الاجتماع لم يقدم له أي معلومات، حسب قوله.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأحد الماضي، نقلا عن 3 مستشارين للبيت الأبيض أن دونالد ترامب الابن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على لقاء محامية مرتبطة بالكرملين خلال الحملة الانتخابية في 2016 بعد أن تلقى وعدا بالحصول على معلومات تضر بسمعة هيلاري كلينتون منافسة والده الديمقراطية وقتها على مقعد الرئاسة.

وأضافت الصحيفة أن مدير حملة ترامب آنذاك بول مانافورت وصهره جاريد كوشنر حضرا الاجتماع أيضا.