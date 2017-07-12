مقتل زعيم "داعش" لا يغير شيئا

ويرى خبير روسي أن رحيل البغدادي لن يغير شيئا بالنسبة للتنظيم.

وقال الخبير أندريه تشوبرينين، وهو أستاذ الدراسات الشرقية، في تصريح صحفي تعقيبا على نبأ مقتل زعيم "داعش":

لا يغير هذا شيئا في الواقع العملي لأن تنظيمات من هذا النوع لا تعتمد على الشخصيات القيادية بقدر ما تعتمد على التوجيهات العقائدية.

ولهذا السبب لا يتوقع الخبير أن يطرأ أي تغيير خطير على تنظيم "داعش".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن إمكان مصرع زعيم "داعش" في عملية قصف نفذها الطيران الروسي في ريف الرقة في 28 مايو/أيار 2017.

وأكد التنظيم في وقت لاحق نبأ مقتل زعيمه.

وأعلن تنظيم "داعش" في بيان مقتضب مقتل أبو بكر البغدادي، لافتا إلى قرب إعلان اسم خليفته الجديد.