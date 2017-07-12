مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: نفوذ إيران بالمنطقة يزداد نموا

© AP Photo/ Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي: إبعاد إيران عن سوريا أهم عندنا من هزيمة "داعش"

واشنطن — سبوتنيك. وأضاف بومبيو ، متحدثا في مؤتمر: " تبقى جمهورية إيران الإسلامية أكبر دولة راعية للإرهاب، مشيرا إلى أن قوتها ونفوذها يزدادان نموا خصوصا في السنوات الأخيرة."

ووفقا له، طهران تخطط لتصبح قوة إقليمية مهيمنة.

هذا وفي وقت سابق، أفاد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي هربرت ماكماستر، بأنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ "جهود منسقة" لمواجهة تصرفات إيران في الشرق الأوسط.

كما وصف مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي إيران "واحدة من أكبر الدول الراعية للإرهاب في العالم" متهما إياها بكل ما يحدث بالشرق الأوسط.

يذكر أن إيران والسداسية الدولية توصلتا في تموز/يوليو 2015 في فيينا إلى اتفاق تاريخي حول تسوية القضية النووية الإيرانية. وتوجت المفاوضات الصعبة بتبني خطة مشتركة شاملة للعمل، سيؤدي تنفيذها إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.