البنتاغون يكشف لألمانيا قدرات "إف-35"

وأفادت تقارير إعلامية أن موفدي البنتاغون تحدثوا للعسكريين الألمان عن قدرات مقاتلة "إف-35"، واطلعوهم على الطرق المتاحة لاقتناء مقاتلات "إف-35".

© AP Photo/ LM Ottero ألمانيا تطلب من أمريكا معلومات سرية بشأن المقاتلة إف-35

وتبحث ألمانيا حالياً عن البديل لمقاتلات "تورنادو" التي قاربت مدة خدمتها على النهاية. وتقول وزارة الدفاع الألمانية إن مقاتلة "إف-35" واحدة من البدائل الممكنة.

ويشار إلى أن اهتمام برلين بمقاتلة "إف-35" الأمريكية باغت بعض المشرفين على صناعة الدفاع الأوروبية.

يذكر أن الولايات المتحدة تطمح إلى بيع مقاتلات "إف-35" إلى جملة دول منها ألمانيا وبريطانيا وتركيا والنرويج وفنلندا.

يجدر بالذكر أن مقاتلة "إف-35" أدرجت على قائمة الطائرات المقاتلة الفاشلة. وعلى سبيل المثال لا تزال هذه الطائرة تفتقر إلى قدرة تصويب المدفع نحو الهدف المطلوب ضربه.