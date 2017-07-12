البنتاغون يكشف لألمانيا قدرات "إف-35"

وأفادت تقارير إعلامية أن موفدي البنتاغون تحدثوا للعسكريين الألمان عن قدرات مقاتلة "إف-35"، واطلعوهم على الطرق المتاحة لاقتناء مقاتلات "إف-35".
وتبحث ألمانيا حالياً عن البديل لمقاتلات "تورنادو" التي قاربت مدة خدمتها على النهاية. وتقول وزارة الدفاع الألمانية إن مقاتلة "إف-35" واحدة من البدائل الممكنة.
ويشار إلى أن اهتمام برلين بمقاتلة "إف-35" الأمريكية باغت بعض المشرفين على صناعة الدفاع الأوروبية.
يذكر أن الولايات المتحدة تطمح إلى بيع مقاتلات "إف-35" إلى جملة دول منها ألمانيا وبريطانيا وتركيا والنرويج وفنلندا.
يجدر بالذكر أن مقاتلة "إف-35" أدرجت على قائمة الطائرات المقاتلة الفاشلة. وعلى سبيل المثال لا تزال هذه الطائرة تفتقر إلى قدرة تصويب المدفع نحو الهدف المطلوب ضربه.
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