خوف إسرائيلي من مجيء عسكريين روس

وأوضحت الصحافة الإسرائيلية أن تل أبيب ليست راضية عن مجيء الشرطة العسكرية الروسية إلى منطقة القنيطرة لمتابعة تنفيذ خطة وقف إطلاق النار التي وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© AP Photo/ Ariel Schalit روسيا تقوض خطة إسرائيل

وذكر موقع Ynet.news نقلا عن "ساغاي سويئيل" مدير عام المخابرات الإسرائيلية، أنه يمكن أن يستغل "النظام السوري" وحزب الله وإيران الهدنة لتعزيز وجودهم.

كما لا يُرضي إسرائيل اقتراح قيام الشرطة العسكرية الروسية بتسيير الدوريات الأمنية على خط التماس في مرتفعات الجولان خشية أن تتمكن الشرطة الروسية من كشف وقائع الدعم الإسرائيلي لمقاتلي تنظيم "القاعدة".

وأذاعت صحيفة "بريتيش تايمز" مؤخرا معلومات مفادها أن إسرائيل تناشد الولايات المتحدة وروسيا إنشاء منطقة منزوعة السلاح تخلو من حزب الله في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "مير نوفوستيه" الروسية إن همّ هموم إسرائيل هو البقاء في مرتفعات الجولان المحتلة. أما بالنسبة لدمشق فإن تخفيف حدة التوتر في مرتفع الجولان يتيح للحكومة السورية نقل المزيد من القوات إلى مسرح العمليات القتالية ضد تنظيم "داعش".