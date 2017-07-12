ترامب يعلق على أزمة علاقة ابنه مع المحامية الروسية

© REUTERS/ Stephanie Keith ابن ترامب يكشف عن سبب لقائه بمحامية روسية

ودافع ترامب عن ابنه، دونالد ترامب الابن، قائلا في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه "بريء".

وكانت رسائل إلكترونية قد كشفت أن ترامب الابن رحب بمساعدة روسية ضد هيلاري كلينتون منافسة والده في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017

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وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، مشيرا إلى مقابلة تلفزيونية أجراها ابنه، أمس، "قام ابني دونالد بعمل جيد الليلة الماضية. لقد كان منفتحا وشفافا وبريئا. هذه أكبر حملة مطاردة للساحرات في التاريخ السياسي. أمر محزن!"