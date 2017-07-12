ترامب يعلق على أزمة علاقة ابنه مع المحامية الروسية

وكانت رسائل إلكترونية قد كشفت أن ترامب الابن رحب بمساعدة روسية ضد هيلاري كلينتون منافسة والده في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.
My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، مشيرا إلى مقابلة تلفزيونية أجراها ابنه، أمس، "قام ابني دونالد بعمل جيد الليلة الماضية. لقد كان منفتحا وشفافا وبريئا. هذه أكبر حملة مطاردة للساحرات في التاريخ السياسي. أمر محزن!"
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