الديمقراطيون بمجلس النواب يسعون لتمرير قانون خاص بعقوبات روسيا وإيران

© AFP 2017/ Marwan Naamani حكومات جديدة على قوائم خفض التصنيف الائتماني

وحسب "رويترز" يعتزم ديمقراطيون من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس عرض مشروع قانون للعقوبات على روسيا وإيران مماثل لذلك الذي أقره مجلس الشيوخ يوم 15 يونيو حزيران بموافقة 98 عضوا ومعارضة عضوين لكن لم يصوت عليه في مجلس النواب.

وقال عضو ديمقراطي من اللجنة "إنه مماثل لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ" لكن بما انه سيعرض في مجلس النواب فإنه سيتجنب مسألة إجرائية كانت قد دفعت القادة الجمهوريين بالمجلس لإعادته لمجلس الشيوخ.

واتهم الديمقراطيون الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بتعطيل مشروع القانون من أجل إضعافه بعد أن أبدت إدارة الرئيس دونالد ترامب قلقها من بنود تتعلق بموافقة الكونغرس على أي جهود يبذلها ترامب لتخفيف العقوبات عن موسكو.

ومن ناحية أخرى قال بول ريان الزعيم الجمهوري لمجلس النواب اليوم الأربعاء إنه يرغب في إقرار مشروع قانون قوي فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا بأسرع وقت ممكن لكن التشريع يواجه صعوبات إجرائية ومتعلقة بالسياسات.

ولم يرد رد فوري من الجمهوريين بالمجلس بشأن ما إذا كانوا سيدعمون مسعى الديمقراطيين.