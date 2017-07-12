الاستخبارات الأفغانية تفكك خلية تابعة لشبكة حقاني كانت تخطط لعمليات إرهابية

كابول-سبوتنيك.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) الأفغاني بأن الخلية مكونة من سبعة أفراد اعتقلوا في مدينة غارديز مركز ولاية بكتيا.

ونقل البيان اعترافاً لأحد أعضاء الخلية جاء فيه أنهم "تلقوا أوامر من غازي وجهاديار القائدين في شبكة حقاني لتنفيذ هجمات في بكتيا".

وأشار الجهاز إلى أن الإرهابيين "اجتمعوا مع القادة المذكورين في الطرف الآخر من خط ديورند، في إشارة إلى الأراضي الباكستانية.

يشار إلى أن شبكة حقاني جماعة مسلحة متشددة تضم أكثر من 10 آلاف مقاتل، متحالفة مع طالبان تتشكل من عدة مجموعات.

وأخذ اسم هذه الشبكة من مولوي جلال الدين حقاني، وتتخذ من شمال وزيرستان الباكستانية المتاخمة للحدود الأفغانية قاعدة لها، وتدير هناك مدارس دينية ومعسكرات لتدريب المقاتلين، وفقا لتقارير استخبارية، وتركز معظم نشاطها

العسكري في شرقي أفغانستان، خاصة في ولايات بكتيا وخوست، وامتد إلى ولايات أخرى مثل وردك.

وتتهم أفغانستان باكستان بشن "حرب غير معلنة عليها"، مشيرة إلى أن مسلحي حركة طالبان كانوا سيهزمون لولا الملاجئ التي توفرها لهم إسلام آباد.