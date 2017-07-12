أوكرانيا: نحتاج للحوار لتلقي دعوة لخطة عمل العضوية في الـ"ناتو"

© Sputnik. Alexey Vitvitsky "الناتو" يزود السلطات الأوكرانية بمعدات للتصدي للهجمات الإلكترونية

كييف — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الحقيقة الأوروبية"، في موقعها الإلكتروني عن بريستايكو قوله: "لقد اقترحنا على الحلف النظر في إمكانية البدء الحوار السياسي والذي ينبغي أن يؤدي لدعوة أوكرانيا، إلى خطة العمل المتعلقة بالعضوية. نحن بحاجة إلى حوار للاتفاق على كيفية على كيفية جعله حتى لا يتم رفضنا من قبل التحالف".

وأشار بريستايكو إلى أن أوكرانيا، ستبدأ بإجراءات الانضمام إلى خطة العمل للعضوية في الـ"ناتو"، لكن من غير المرجح أن يحدث في وقت قريب، لأنه لا يوجد اتفاق بين الحلفاء.

وقال: نحن لم نكن نريد أن نطلب من الحلفاء ما لا يستطيعون تقديمه. ولكنني، كسفير أعطيت لي مهمة… نحن في حاجة لبدء حوار حول كيفية تلقي أوكرانيا دعوة لخطة عمل العضوية بهدوء ودبلوماسية. أنا متأكد من أنه سوف يبدأ في المستقبل القريب".

وأضاف الرئيس الجديد لبعثة أوكرانيا في الـ"ناتو"، أن الجانب الأوكراني، لا يريد أن يرسل طلب حول الانضمام إلى خطة العمل المتعلقة بالعضوية إلى حلف شمال الأطلسي حتى اللحظة التي يكون فيها حلف شمال الأطلسي على استعداد لتلبية ذلك.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري أنه قدّم لحلف شمال الأطلسي، اقتراحا بشأن البدء ببحث مسألة منح أوكرانيا خطة العمل الخاصة بالعضوية في الحلف، وأنه تم قبول اقتراحه، معترفاً في الوقت نفسه أن بلاده حتى الآن لا تلبي معايير العضوية في الحلف، ولكن لديها جدول زمني واضح للإصلاحات للوفاء بهذه المعايير.

هذا وأدرج البرلمان الأوكراني في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، تغييراً في قانونين سمح بالتخلي عن حالة عدم الانحياز في الدولة، وتتضمن العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد أنه حتى عام 2020، يتوجب تأمين التوافق الكامل للقوات المسلحة مع الـ"ناتو"، وتم توقيع "خارطة العمل" بين أوكرانيا والناتو خلال زيارة بوروشينكو إلى بروكسل في منتصف كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، للتعاون التقني والدفاعي.