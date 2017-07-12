احتجاز سوريين اثنين حاولا عبور روسيا إلى النرويج

© AFP 2017/ Kyrre Lien النرويج: مطلوب 5 آلاف دراجة لترحيل لاجئين من الشرق الأوسط

مورمانسك — سبوتنيك. وجاء في البيان: "خلال محاولة عبور الحدود من روسيا إلى مملكة النرويج، تم اعتقال اثنين من مواطني الجمهورية العربية السورية، من مواليد 1982 و 1975، غير مسجلين على الأراضي الروسية ".

وقد فتح المحققون قضية جنائية بموجب المادة "محاولة عبور غير قانونية للحدود الروسية ".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل عمليات الاحتجاز.