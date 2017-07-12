للمرة الأولى...ظهور زوجة زعيم كوريا الشمالية منذ مارس

© REUTERS/ KCNA رئيس كوريا الجنوبية يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: "استهلت المراسم الاحتفالية بدخول الرفيقين كيم جونغ أون، ولي سول تشجو قاعة الاحتفالات في مطعم موكران يصحبهما عدد من الشخصيات التي أسهمت في نجاح تجربة صاروخنا الباليستي العابر للقارات".

وكان التلفزيون الكوري الشمالي، أذاع مقطع فيديو ظهر فيه كيم جونغ أون وزوجته، ري سول جو، التي لم تظهر بشكل علني منذ مارس/آذار الماضي، حيث شاركته الاحتفال بإطلاق الصاروخ الباليستي.

والجدير بالذكر أن إطلاق هذا الصاروخ (هواسونغ-14) قد يمثل تغيرا استراتيجيا في المنطقة، حيث إنه ووفقا لبعض المحللين يمكن أن يصل مداه إلى 7 آلاف أو 8 آلاف كيلومتر، وهو ما يسمح له بالوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت بيونغ يانغ أعلنت في الـ4 من الشهر الجاري عن "تجربة ناجحة لصاروخ "خفاسون 14"، صنفته بين الصواريخ العابرة للقارات و"القادر على قطع 933 كم".



