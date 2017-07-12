أردوغان يدعو الله بهذه الكلمات بعد مسيرة معارضية إلى إسطنبول

© REUTERS/ OSMAN ORSAL متظاهرو اسطنبول يطالبون بحرية من كشف تقديم الاستخبارات التركية الأسلحة للإرهابيين في سوريا

أما اليوم، فقد انتقد أردوغان مجدداً، مسيرة العدالة التي بدأها كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، منتصف الشهر الماضي، من العاصمة أنقرة، والتي انتهت بوصوله إلى إسطنبول في تاريخ 9 تموز / يوليو يوم الأحد الماضي.

وفي كلمته التي ألقاها خلال التعريف بكتاب يتناول "انتصار الإرادة الشعبية ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة"، قال فيها: "لو لم يختبئ الشخص الذي يرأس حزب المعارضة الرئيسة في تركيا ليلة محاولة الانقلاب في شوارع إسطنبول، لكانت نظرتنا إلى مسيرته مختلفة تماماً".

وأشار أردوغان إلى أنّ ما يرغب به كليجدار أوغلو هو إلهاء الدولة بما لا يعود بالنفع على البلاد، قائلاً: "إن الذي يدافع عن الانقلابيين والإرهابيين يريد منّا أن نسقي الأشواك".

وأضاف أردوغان أنّ العدالة التي يُبحث عنها في الشوارع لا تكون عدالة، وإنما تكون انتقاماً، لافتاً إلى أنّ سبل البحث عن العدالة واضحة، في إشارة منه إلى صناديق الاقتراع. بحسب ما نقله "ترك برس".

ودعا أردوغان الله عز وجل

"أن يمنح العقل والحكمة لكل من سار من أنقرة إلى إسطنبول في إطار ما يسمى بـ "مسيرة العدالة".

جدير بالذكر أنّ مسيرة "العدالة" التي بدأها زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو من العاصمة أنقرة، والتي انتهت بإسطنبول، جاءت ردّا على اعتقال السلطات التركية "أنيس بربر أوغلو" النائب عن حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، على خلفية تورطه بنشر صور خاصة بشاحنات جهاز الاستخبارات التركية.