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    إدانة الرئيس البرازيلي السابق بالفساد وحبسه 9 سنوات ونصف

    © REUTERS/ Paulo Whitaker
    العالم
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    أدانت محكمة برازيلية، الرئيس السابق، لويز إناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، 12 يوليو/تموز، وأمرت بحبسه تسع سنوات ونصف بتهمة الفساد وغسيل الأموال في شركة بتروبراس الحكومية للنفط.

    Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva gestures during a demonstration in support of Brazil's President Dilma Rousseff's appointment of him as her chief of staff, at Paulista avenue in Sao Paulo, Brazil
    © REUTERS/ Paulo Whitaker
    الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دي سيلفا أمام القضاء بتهم فساد
    وكان محامو لولا، الذي لا يزال واحداً من أكثر السياسيين شعبية في البرازيل، قالوا إنهم سيستأنفون الإدانة، معتبرين أن المحاكمة هي الاضطهاد السياسي، وذلك وفقاً لرويترز.

    وواجه العشرات من المسؤولين التنفيذيين والسياسيين في البرازيل، الاعتقال، وخضعوا للتحقيق للاشتباه في تضخيم قيمة عقود مع بتروبراس، واستخدام جزء من هذه الأموال لدفع رشاوى وحملات انتخابية.

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