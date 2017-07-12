إدانة الرئيس البرازيلي السابق بالفساد وحبسه 9 سنوات ونصف

© REUTERS/ Paulo Whitaker الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دي سيلفا أمام القضاء بتهم فساد

وكان محامو لولا، الذي لا يزال واحداً من أكثر السياسيين شعبية في البرازيل، قالوا إنهم سيستأنفون الإدانة، معتبرين أن المحاكمة هي الاضطهاد السياسي، وذلك وفقاً لرويترز.

وواجه العشرات من المسؤولين التنفيذيين والسياسيين في البرازيل، الاعتقال، وخضعوا للتحقيق للاشتباه في تضخيم قيمة عقود مع بتروبراس، واستخدام جزء من هذه الأموال لدفع رشاوى وحملات انتخابية.