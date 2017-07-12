ترامب: الهدنة التي تم إقامتها في سوريا مثال على تعاون ناجح مع روسيا

© Sputnik. MORAD SAEED الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في درعا

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة تلفزيون "سي بي إن"، إنه يعتبر إقامة الهدنة في سوريا "مثالاً هاماً للنجاح"، الذي قد حققه في التعاون مع روسيا.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن كان لدينا اجتماع رائع. شيء واحد قمنا به، لقد اتفقنا على هدنة في جزء مهم من سوريا، حيث كانت فوضى رهيبة وقتل مروع، وبالمناسبة، فقد مرت أربعة أيام. الهدنة ثابتة في غضون أربعة أيام ".

وأكد ترامب ، أن الهدن السابقة "لم يتم الوفاء بها"، "وذلك لأن الرئيس بوتين والرئيس ترامب، توصلا إلى اتفاق، والآن يُلتزم بها "

وأشار ترامب إلى أنه يتم الإلتزام بالهدنة في سوريا منذ أربعة أيام، ولافتاً إلى أنه لدى الولايات المتحدة وروسيا "العديد من الشؤون الأخرى" بالإضافة الى سوريا حيث يمكنهما التوصل الى تفاهم مشترك.

يتبع…