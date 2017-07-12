ولي عهد السعودية ووزير الدفاع التركي يناقشان العلاقات العسكرية هاتفياً

© AFP 2017/ Bulent Kilic قطر تعلن وصول مزيد من القوات التركية إلى الدوحة

وتؤيد أنقرة قطر في خلافها مع أربع دول عربية من بينها السعودية. وفرضت الدول الأربع عقوبات على الدوحة واتهمتها بدعم الإرهاب لكن قطر تنفي هذه الاتهامات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية بحسب رويترز: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في الجوانب الدفاعية". ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وذكرت قطر أمس الثلاثاء أن قوات تركية جديدة وصلت إلى قاعدة عسكرية في الدوحة بعد أن أقرت أنقرة بسرعة تشريعاً الشهر الماضي لإرسال المزيد من الجنود الأتراك إلى قطر. ولم تعلن الدوحة أعداد القوات.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر وقدمت لها بعض المطالب ومن بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة. ورفضت قطر المطالب لكنها قالت إنها منفتحة على إجراء محادثات مع الدول الأربع