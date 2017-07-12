البيت الأبيض: مشروع قانون العقوبات ضد روسيا وإيران خطر على السياسة الخارجية الأمريكية

© AFP 2017/ BRENDAN SMIALOWSKI الديمقراطيون بمجلس النواب يسعون لتمرير قانون خاص بعقوبات روسيا وإيران

واشنطن — سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن النسخة الجديدة من مشروع القانون حول العقوبات ضد روسيا وإيران تشكل خطراً على تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت ساندرز في مؤتمر صحفي:

"في الحالة الراهنة يمثل مشروع القانون عدداً من التهديدات لقدرة الحكومة الأمريكية على تنفيذ السياسة الخارجية".

هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي قبل ذلك، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران.

وتفترض العقوبات المقترحة ضد روسيا تخفيض المدة القصوى لتمويل سوق المصارف الروسية التي تخضع للعقوبات، إلى 14 يوماً، وشركات النفط والغاز الخاضعة للعقوبات إلى 30 يوماً.

وبالإضافة إلى ذلك، يلزم القرار وزير الخزانة الأمريكي، في غضون 180 يوماً بعد إدخال التعديلات، بتقديم تقرير إلى الكونغرس، يصف فيه الآثار المحتملة، لتشمل العقوبات الدين السيادي الروسي.

هذا وتقترح الوثيقة بأن يتمكن الرئيس من فرض عقوبات ضد أشخاص يعتزمون الاستثمار في بناء أنابيب التصدير الروسية أكثر من 5 مليون دولار أمريكي سنوياً، أو 1 مليون دولار أمريكي دفعة واحدة.