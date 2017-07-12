زلزال نادر بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل كوريا الشمالية

وقالت جولي دوتون خبيرة الزلازل في الهيئة، إن زلزالا بهذا الحجم غير معتاد بالمنطقة لكنه ليس الأول من نوعه.

© AP Photo/ Korean Central News Agency للمرة الأولى...ظهور زوجة زعيم كوريا الشمالية منذ مارس

وقالت إن آخر زلزال كبير بهذه المنطقة من بحر اليابان وقع في العام 1994، بحسب "رويترز".

وتتسبب كوريا الشمالية في أنشطة زلزالية عندما تجري تجارب نووية تحت الأرض، لكن دوتون قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الزلزال نتيجة عمل بشري.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن التقارير الأولية تشير إلى أن الزلزال لم يكن نتيجة تجربة نووية على ما يبدو.

وكان الزلزال عميقا جدا إذ كان على بعد 538 كيلومترا تحت سطح البحر ومن المستبعد أن يتسبب في أي أضرار. ومركز الهزة على بعد 180 كيلومترا جنوب شرقي مدينة تشونغ جين الكورية الشمالية.